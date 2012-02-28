В КНР вывели стойкую к сибирским морозам породу китайцев

В Китае в Олимпийском лесопарке Пекина в воскресенье прошел "Марафон голых свиней". В тот день температура воздуха в столице КНР опустилась до 4-6 градусов ниже нуля, но это не испугало несколько десятков любителей бега.

Мероприятие было организовано интернет-пользователями. Участники в одном нижнем белье пробежали 3,5 км, сообщает портал "Жэньминь жибао" он-лайн. Марафонцы надеялись призвать людей быть ближе к природе, а также вести здоровый образ жизни.