Правительство КНР: Китай займётся управлением международной экономикой

В Зале Цзыгуангэ в партийно-правительственной резиденции Чжуннаньхай, расположенной на берегу рукотворного озера в Пекине вице-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян накануне провел встречи с прибывшими в Китай vip-персонами.

Симпозиум по теме по стратегии будущего развития Китая прошел в понедельник. Для участия в нём прибыли официальные лица стран Евразии и ЮАР. глава Всемирного фонда, который представил доклад.

Участники симпозиума обменялись мнениями по нынешней экономической обстановке в мире и Китае, а также вопросам реформ, развития и сотрудничества.

Ли Кэцян отметил, что вспышка и продолжающееся распространение международного финансового кризиса выявили пороки системы, механизма, политической концепции и модели развития нынешней мировой экономики.

"Мы столкнулись не только с финансово-экономическим кризисом, члены международного сообщества должны приложить общие усилия по поиску правильного пути к развитию. За прошедшие 30 с лишним лет Китай проводил всестороннее, взаимовыгодное и эффективное сотрудничество со Всемирным банком, в частности в последнее время стороны укрепляют интеллектуальное сотрудничество. Китай намерен совместно с ВБ и другими странами приложить общие усилия по содействию реформам в управлении международной экономикой и сокращению разрыва между Севером и Югом", - сказал он, передает газета "Жэньмин жибао".

Президент Всемирного банка Робертом Зеллик лично зачитал доклад "Китай: экономические возможности и вызовы до 2030 года". Зеллик отметил, что Всемирный банк намерен укреплять в дальнейшем сотрудничество с Китаем и совместно с ним содействовать борьбе с бедностью и развитию всего мира.

"АН" писали, что Роберт Зеллик, который покинет пост главы ВБ 30 июня 2012 года, заявил, что Китаю грозит серьезный кризис, если государство не уменьшит свою долю в экономике страны, анонсируя свой доклад, подготовленный специалистами Всемирного банка совместно с правительственными экспертами КНР.