«Отказаться от Сирии – это как отказаться от Сибири!»

Недавно МИД РФ снова заявил, что Россия выступает за скорейшее прекращение любого насилия в Сирии. Похоже, Дмитрий Медведев не спешит сказать о президенте Сирии Башаре Асаде «нерукопожатен», как в свое время высказался о лидере Ливии Муаммаре Каддафи. Специально для «АН» на вопрос «Почему мы сдали Ливию и не хотим сдавать Сирию?» отвечают…

Александр Проханов, писатель:

«В ту пору руководил Медведев…»

- Любому предательству есть предел! В ту пору, когда мы сдали Ливию, внешней политикой руководил Медведев, и он пошел на некий компромисс с американцами. Кроме того, Ливия была для нас периферийной страной. В Сирии много наших заказов, в том числе и военных, и она является фрагментом ближневосточной территории, где наше присутствие оказывает влияние на Израиль, Иран и другие ближневосточные территории, а так же на Китай и Индию, которые взаимодействуют с сирийским правительством. Отказаться от Сирии – как отказаться от Сибири!



Вячеслав Матузов, руководитель Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами:

«Навстречу американцам идут правящие элиты»

-У нас нет личных интересов в Сирии, о которых так много говорят на Западе. Главное для нас – это незыблемый Устав ООН о невмешательстве во внутренние дела. Если будут попраны эти основополагающие принципы, то в последующем любое государство мира для утверждения демократических выборов своего руководителя должны будут все согласовывать с американцами. Сейчас мир изменился, и у американцев есть больше, чем у кого-либо возможностей удержать все в своих руках. Мир связан экономическими связями, и именно поэтому навстречу американцам идут в основном правящие элиты – у них и экономические интересы. Но это совсем не значит, что народы этих стран будут внимать американцам. Поэтому России надо и дальше проявлять свою непоколебимую позицию и отстаивать принципы международного права, которые при построении однополярного мира хотят растоптать американцы.



Погос Акопов, председатель совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и полномочный посол, почетный работник МИД России:

«Нас поддержит не только Китай»

- Мы научены горьким опытом. Сдали Ливию и теперь прекрасно понимаем, чем могут заканчиваться подобные вещи. Делать то же самое и с Сирией мы не намерены и, к счастью, заняли более правильную позицию - на ней и будем стоять. Хочется надеяться, что позиция арабских государств и позиция России приведут к миру в этом регионе. Надеюсь, мы сумеем не допустить военного вмешательства извне в сирийские дела, - и это главное! Если мы так же четко, как до сегодняшнего дня, будем стоять на своем, то, уверен, нас поддержит не только Китай, как постоянный член Совета безопасности, но и другие страны. Многим странам надо понять и принять: сирийский народ должен самостоятельно решить свою судьбу. Надеюсь, благоразумие возьмет вверх.