Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова сообщила, что одну из улиц итальянского Милана назовут именем Анны Политковской - обозревателя "Новой газеты", которую убили на пороге своего дома в Москве 7 октября 2006 года.



Надежда Прусенкова сказала, что "городской совет Милана уже одобрил идею о том, чтобы имя Анны Степановны дать одной из улиц города. Предположительно, это будет сделано уже к лету".



По ее словам, с такой инициативой - дать одной из улиц имя Политковской, выступили местные журналисты, правозащитники и гражданские активисты, которые входят в итальянскую общественную организацию Anna viva, в переводе с итальянского это означает - да здравствует Анна, Анна живет.