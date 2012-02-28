Мэр Парижа Деланое против проекта российского духовно-культурного центра

Похоже у Соцпартии Франции к России возникает все больше и больше претензий. Лишь вчера пресс-секретарь Франсуа Олланда, вице-мэр Лиона упомянул в негативном контексте о Владимире Путине, заявив что «истинная модель Николя Саркози это не Ангела Меркель, а смесь Сильвио Берлускони и Владимира Путина, с идеологическим вакуумом одного и жестокостью методов другого". А уже сегодня другой представитель социалистов - мэр Парижа г-н Бертран Деланоэ опубликовал коммюнике, в котором выступил против проекта российского духовно-культурного центра, который должен быть возведен неподалеку от Эйфелевой башни на набережной Бранли.

И все это накануне президентских выборов. Странно... Особенно с учетом того, что один из главных оппонентов соцпартии - лидер Национального Фронта Марин Ле Пэн, позиции которой, по мнению многих представителей соцпартии, на международном направлении существенно совпадают с позициями правящей партии «Союз за народное движение», уже давно заявила, что в случае своей победы, сделает Россию основным партнером Франции.

Так или иначе, но аргументация г-на Деланое не выдерживает критики. С точки зрения действующего мэра, проблема проекта - это его "посредственность" с архитектурной точки зрения. По мнению г-на Деланое, проект (прошедший серьезный конкурс - авт.) выглядит "сделанным на скорую руку". И значит все специалисты, принимавшие участие в его отборе, либо ничего в архитектуре не понимают, либо подкуплены.

Российские власти только что подали в парижскую мэрию заявку на получение разрешения на строительство, в ответ на что г-н мэр заявил, что во время конкурса, который проводился в марте минувшего года, «существовали предложения более приемлемые", "уважающие парижский пейзаж". ( Странно, что г-н Деланое не стал высказываться в этот момент, когда предложенные проекты широко обсуждались.)

Выбранный проект это - "архитектура дешевой стилизации" который "подчеркивает показной характер», совершенно неприемлем для места, входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО".

Кроме того, в своем заявлении г-н Дэланоэ подчеркнул, что соглашение о проекте было подписано между Россией и Францией без согласия парижских властей и призвал ЮНЕСКО вмешаться, чтобы заблокировать строительство.

Как известно, сегодня на месте будущей церкви находится здание метеорологической службы Франции, которое в ближайшее время должно быть снесено. Земельный же участок был продан России в 2010 году за 60 миллионов евро.