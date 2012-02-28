В США надеются на улучшение отношений с Россией после президентских выборов

Конгрессмен-демократ из Нью-Йорка, член финансового и международного комитетов палаты представителей конгресса Грегори Микс заявил, что в США надеются на улучшение отношений с Россией, в том числе и в торгово-экономической сфере, после президентских выборов.



Выступая на российско-американском "круглом столе", посвященном развитию отношений двух стран после президентских выборов в РФ, Грегори Микс сказал: "Отношения России и Соединенных Штатов продолжат улучшаться, несмотря на предстоящие выборы в России и США. Наши страны имеют общие цели и общие интересы: уже сейчас мы реализуем положения договора СНВ-3, документ о сотрудничестве в области мирного атома - "соглашение 1-2-3", работаем совместно в Афганистане, решаем вопросы борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. У нас насыщенная двусторонняя повестка, которая далее будет расширяться".



По словам конгрессмена, уже после инаугурации нового российского президента Россия станет полноправным членом ВТО, а это потребует от США ответных действий - отмены дискриминационной торговой поправки Джексона-Вэника. А это, в свою очередь, приведет к новым торговым отношениям с Россией и придаст им статус нормальных. Именно поэтому конгрессмен связывает новое оживление и дальнейшее укрепление российско-американского сотрудничества с деятельностью будущего российского президента.



"Вступление России в ВТО откроет для Соединенных Штатов возможность развивать новую грань отношений с Россией - торгово-экономические. Именно эта сфера станет одной из ведущих в течение этого года, она же поможет создать новый базис для более тесного партнерства и взаимной заинтересованности", - цитирует конгрессмена РИА Новости.