Катар намерен снабжать оружием оппозицию Сирии

Катар намерен снабжать оппозицию Сирии тактическим оружием, которое позволит им "отражать наземные атаки и добиваться быстрого успеха в контратаках". Об этом сообщает египетский интернет-портал "Аль-Ахрам". О других подробностях не сообщается.



Стало известно, что во время ливийского конфликта Катар негласно направлял в Ливию своих боевиков и поставлял оппозиции оружие и боеприпасы под видом гуманитарной помощи, а в последнее время катарское руководство решило взять под свою "опеку" и милитаризацию сирийского кризиса.



Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Хамад бен Джасем Аль Тани открыто призвал мировое сообщество вооружать сирийскую оппозицию, он заявил накануне: "Мы должны сделать все возможное для помощи сопротивлению, включая и поставки им оружия, чтобы они могли защищать себя".