В аэропорту Франкфурта-на-Майне проходит забастовка

В аэропорту Франкфурта на Майне в понедельник утром диспетчеры продолжили забастовку, в связи с которой на 27 февраля было отменено 148 рейса (каждый девятый рейс).

После неудочной попытки переговоров о повышении зарплаты с управляющей аэропортом компанией Fraport AG, профсоюз работников управления воздушным движением (GdF) объявил о возобновлении забастовки в воскресенье вечером. Забастовка должна продлиться до 05:00 (08:00 по московскому времени) четверга, 1 марта.

В связи с забастовкой будут затронуты полеты прежде всего внутри страны (Германии), а также полеты в пределах Европы.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне действует запрет на ночные рейсы с 23:00 до 05:00 (02:00 - 08:00 по московскому времени).