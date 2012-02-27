В аэропорту Франкфурта-на-Майне проходит забастовка
27 февраля 2012, 20:38 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]
В аэропорту Франкфурта на Майне в понедельник утром диспетчеры продолжили забастовку, в связи с которой на 27 февраля было отменено 148 рейса (каждый девятый рейс).
После неудочной попытки переговоров о повышении зарплаты с управляющей аэропортом компанией Fraport AG, профсоюз работников управления воздушным движением (GdF) объявил о возобновлении забастовки в воскресенье вечером. Забастовка должна продлиться до 05:00 (08:00 по московскому времени) четверга, 1 марта.
В связи с забастовкой будут затронуты полеты прежде всего внутри страны (Германии), а также полеты в пределах Европы.
В аэропорту Франкфурта-на-Майне действует запрет на ночные рейсы с 23:00 до 05:00 (02:00 - 08:00 по московскому времени).