Британский спецназ откроет огонь при угрозе жизни принца Уильяма

Британский спецназ взял под охрану принца Уильяма на Фолклендских островах, где внук королевы Елизаветы II проходит службу в составе вертолетного поисково- спасательного подразделения.



Британские СМИ сообщают, что безопасность герцога Кембриджского обеспечивают по меньшей мере 20 сотрудников САС /Специальной авиационной службы/ и СБС /Службы кораблей специального назначения.

Одной из главных задач спецназовцев является выявление и отражение любой угрозы принцу, который прибыл на Фолкленды в 30-летие двустороннего вооруженного конфликта за острова и пробудет там 6 недель. Эта командировка Уильяма вызвала негативную реакцию МИДа Аргентины, представитель которого назвал принца "конкистадором".

Принцу Уильяму, родной дядя которого - принц Эндрю - служил вертолетчиком в ходе боевых действий между Лондоном и Буэнос-Айресом в 1982 году, могут быть опасны "одно или нескольких лиц", сообщает ИТАР-ТАСС.



Операция по охране внука королевы на Фолклендах была начата заранее, до его прибытия туда: сотрудники спецназа провели тщательную проверку на островах.

Для обеспечения безопасности принца в случае необходимости может быть применен огонь на поражение.



