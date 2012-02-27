В аэропорту Франкфурта-на-Майне отменено 200 авиарейсов

В связи с возобновлением забастовки сотрудников крупнейшего в Германии аэропорта во Франкфурте-на-Майне сегодня было отменено около 200 рейсов. Больше всего отмена затронула внутриевропейские рейсы авиакомпании Lufthansa.



Новый виток забастовки начался вечером в воскресенье и продолжится до четверга. Сотрудники аэропорта решили возобновить забастовку после провала переговоров с представителями компании Fraport. Бастующие высказывают требования увеличения зарплаты на 64% и сокращения рабочих часов. Руководство компании Fraport считает требования профсоюза "необоснованными".



Аэропорт Франкфурта-на-Майне является крупнейшим в Германии и третьим по величине в Европе.



