Экс-премьер Литвы попала в больницу, не успев отпраздновать день рождения

Экс-премьер-министр, первый глава правительства независимой Литвы, а ныне лидер Литовской народной партии Казимира Прунскене госпитализирована с подозрением на инсульт в отделение реанимации Сантаришкской клиники.



Прунскене стало плохо в воскресенье, когда она собиралась отметить свой день рождения. Экс-премьер родилась 26 февраля 1943 года.

Возможно, у нее был инсульт, но точного диагноза пока нет. Сейчас у нее берут анализы. Она находится в реанимации, состояние ее здоровья достаточно серьезное. По словам дочери Прунскене Расы Вайткене, пока у ее матери диагностировано нарушение кровообращения, но состояние ее стабильное, она находится в сознании, сообщает РИА Новости.

"Мы собирались в кругу семьи - с детьми и внуками - пойти поужинать в честь дня рождения, мы вышли, и матери стало плохо. Тогда мы вызвали врачей и отвезли ее в больницу", - сказала Вайткене.



Прунскене подписала Акт о независимости республики, была первым премьер-министром независимой Литвы с марта 1990 по январь 1991 года.

Экс-премьер является главой Литовской народной партии, ранее она была председателем Союза крестьян-народников, до этого была членом партии Новой демократии и Женской партии.



