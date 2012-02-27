Wikileaks: Конфликт с Ираном является частью заговора европейских стран

Wikileaks начал обещанную публикацию электронных писем американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, из которой следует, что Израиль уничтожил всю наземную инфраструктуру ядерных объектов Ирана.

В электронном письме, датированном 7 ноября 2011 года, приводятся слова сотрудника израильской разведки, который комментирует сообщения о том, что Израиль готовится к военной операции против Ирана. "Думаю, это отвлекающий маневр. Израиль уже уничтожил всю наземную инфраструктуру иранских ядерных объектов несколько недель назад", - говорится в письме.

Израильский неназванный источник Stratfor считает также, что конфликт с Ираном является частью заговора европейских стран: "Нынешняя кампания с лозунгами "давайте атакуем Иран" была запущена европейскими лидерами, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних финансовых проблем".

Как ожидается, на интернет-ресурсе Wikileaks будут опубликованы более 5 млн писем сотрудников Stratfor, написанных в период с июля 2004 года по декабрь 2011 года.