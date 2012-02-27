Wikileaks: Конфликт с Ираном является частью заговора европейских стран
27 февраля 2012, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]
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27 февраля 2012, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]
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В США сотрудники ФБР обнаружили "Франкенштейна" и его "детали"
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Собянин сообщил о готовящихся провокациях на несогласованном митинге в Москве
Паводок в Приамурье: около 600 домов подтоплены, порядка 1000 жителей эвакуированы
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Реми Кабелла: От предложения «Краснодара» невозможно было отказаться
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В Госдуме оценили желание украинцев возобновить ж/д сообщение с Крымом
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В сети обсуждают архивные фото, на которых Елизавета II "усыпана" бриллиантами
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Трамп: торговое представительство США изучает возможность реформирования ВТО
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Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа, - сообщил глава Минэнерго РФ Новак
//В мире
В Индии полиция арестовала четырех человек за избиение тигра-людоеда
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Россельхознадзор назвал причину гибели пчел в Башкирии и других российских регионах
//Общество
Режим ЧС введен на участке дороги, обрушившемся после ливня и оползня в Сочи
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В Москве умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые в августе встретят большую любовь
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Двухметровая змея пыталась съесть рыбу около детской площадки в Ростове-на-Дону
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