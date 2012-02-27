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Европейский Союз утвердил новые санкции в отношении Сирии

27 февраля 2012, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Европейский Союз утвердил новые санкции в отношении Сирии

В Брюсселе в понедельник, 27 февраля, проходит заседание Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Совет глав МИД принял новые санкции в отношении Сирии.


Совет министров иностранных дел Евросоюза принял постановление по Сирии, включающее новые ограничительные меры против режима Дамаска. Как сообщает Интерфакс, постановление будет обнародовано в самое ближайшее время. Ранее стало известно о том, что в рядах сирийской оппозиции произошел серьезный раскол

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Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

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В Госдуме оценили желание украинцев возобновить ж/д сообщение с Крымом

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Пушков прокомментировал слова Трампа про отсутствие причин для вражды РФ и США

Пушков прокомментировал слова Трампа про отсутствие причин для вражды РФ и США

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Кличко перечислил сходства между Зеленским и Януковичем

Кличко перечислил сходства между Зеленским и Януковичем

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В Москве в ночь с пятницы на субботу, 27 июля, из-за ремонта закроют для проезда автомобилей часть Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе. С 1:30 до 5:00 мск.

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Лолита Милявская пересчитала своих мужчин

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Трамп: торговое представительство США изучает возможность реформирования ВТО

Трамп: торговое представительство США изучает возможность реформирования ВТО

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Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа, - сообщил глава Минэнерго РФ Новак

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В Совфеде прокомментировали слова Трампа об ответных мерах на "глупость" Макрона

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил слова президента США Дональда Трампа об ответных мерах Вашингтона на "глупость" главы Франции Эммануэля Макрона.

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В Индии полиция арестовала четырех человек за избиение тигра-людоеда

Правоохранительные органы разбираются с инцидентом, в котором был жестоко избит тигр. Жители одной из деревень напали на хищника, после того, как он напал на людей. Об этом сообщает британская Guardian.

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Поклонники восхищаются рельефными мышцами Кристины Орбакайте

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Появились подробности, почему Аниту Цой увезли с фестиваля в Баку на "скорой" в больницу

Появились подробности, почему Аниту Цой увезли с фестиваля в Баку на "скорой" в больницу

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В Казани поссорившиеся родители забыли на обочине годовалую дочь

В Казани поссорившиеся родители забыли на обочине годовалую дочь

На обочине дороги в Казани прохожие нашли годовалую девочку, которую забыли родители. Мать и отец ребенка поссорились и оставили малышку одну, заявили в пятницу в управлении МВД РФ по Казани.

//Общество

Россельхознадзор назвал причину гибели пчел в Башкирии и других российских регионах

Россельхознадзор назвал причину гибели пчел в Башкирии и других российских регионах

Россельхознадзор назвал причину массовой гибели в этом году пчел в российских регионах, в том числе в Башкортостане. Причиной гибели пчел названа обработка полей пестицидами.

//Происшествия

На северо-западе Москвы при строительстве метро обнаружили два боеприпаса времен войны

На северо-западе Москвы при строительстве метро обнаружили два боеприпаса времен войны

На северо-западе Москвы в пятницу, 26 июля, были обнаружены два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Находка была сделана в ходе проведения земляных работ при строительстве метрополитена.

//Общество

Режим ЧС введен на участке дороги, обрушившемся после ливня и оползня в Сочи

Режим ЧС введен на участке дороги, обрушившемся после ливня и оползня в Сочи

Режим ЧС введен на участке автодороги, обрушившемся после ливня и оползня в Сочи, а также в районе происшествия. Из-за ливня в реку Псахе в Центральном районе города сошел мощный оползень и перекрыл русло реки.

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Трамп пообещал ответить на "глупость Макрона" пошлинами на французское вино

Трамп пообещал ответить на "глупость Макрона" пошлинами на французское вино

Американский лидер Дональд Трамп вечером в пятницу, 26 июля, намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на "глупость", совершенную президентом Франции Эммануэлем Макроном.

//Новости МирТесен

//Культура

В Москве умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

В Москве умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

В Москве 26 июля утром после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Татьяна Анофриева. О кончине артистки сообщается на сайте Большого детского хора имени Виктора Попова.

//В мире

Дети и внуки 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия

Дети и внуки 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия

Дети и внуки 108-летней жительницы Великобритании Ады Хэллворт раскрыли секрет долголетия женщины. Накануне в честь дня рождения британки за большим столом собрались сразу три поколения ее семьи.

//Непознанное

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые в августе встретят большую любовь

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые в августе встретят большую любовь

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, представители которых в августе 2019 встретят большую любовь. По прогнозу астрологов, счастливы на любовном фронте в последний месяц лета будут Овны, Близнецы,

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В зоопарке США в возрасте 63 лет скончалась старейшая в мире западная равнинная горилла

В зоопарке США в возрасте 63 лет скончалась старейшая в мире западная равнинная горилла

В зоопарке американского города Литл-Рок, штат Арканзас, скончалась самая пожилая в мире западная равнинная горилла, содержавшаяся в неволе. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили сотрудники зверинца.

//Общество

СМИ сообщили и задержании в Москве бизнесвумен Алисы Лобановой

СМИ сообщили и задержании в Москве бизнесвумен Алисы Лобановой

Ряд СМИ написали о задержании бизнесвумен Алисы Лобановой. Соосновательница интернет-магазина по продаже детских игрушек Алиса Лобанова якобы проходит в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов.

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В России в 10 раз будет увеличен штраф за незаконные полеты дронов

В России в 10 раз будет увеличен штраф за незаконные полеты дронов

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал закон, согласно которому в России увеличиваются штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства, в частности, за незаконные полеты дронов.

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Двухметровая змея пыталась съесть рыбу около детской площадки в Ростове-на-Дону

Двухметровая змея пыталась съесть рыбу около детской площадки в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону двухметровая змея пыталась съесть рыбу около детской площадки. Соответствующую информацию предоставили вечером в пятницу, 26 июля, в городском Управлении по делам ГО и ЧС.

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Из-за годовщины Крещения Руси в Киеве усилят меры безопасности

Из-за годовщины Крещения Руси в Киеве усилят меры безопасности

В Киеве намерены усилить меры безопасности во время мероприятий, которые будут приурочены к 1031-летию Крещения Руси. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы МВД Украины.

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В сети спорят, похудела или поправилась Юлия Проскурякова

В сети спорят, похудела или поправилась Юлия Проскурякова

Супруга музыканта Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова опубликовала фото в модном платье-рубашке и вызвала спор своих поклонников. "Худеть, худеть и худеть!!!! Толстуха".

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48-летняя Лера Кудрявцева продемонстрировала стройные ноги в мини-шортах

48-летняя Лера Кудрявцева продемонстрировала стройные ноги в мини-шортах

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала стройные ноги в мини-юбке. Знаменитость, которая чуть меньше года назад стала матерью во второй раз, является обладательницей идеальной фигуры.

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Власти США расширили санкции против Кубы

Власти США расширили санкции против Кубы

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Задержанный за убийство 26-летней Натальи Басовой в Раменском проверяется в причастности к убийству девушки в Крыму

Задержанный за убийство 26-летней Натальи Басовой в Раменском проверяется в причастности к убийству девушки в Крыму

Следователями получены данные, что Артем Шустов ранее судим за незаконный оборот оружия. Он также проверяется на причастность к совершенному убийству девушки в 2014 году в Крыму.

//Авторы АН

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