Европейский Союз утвердил новые санкции в отношении Сирии

В Брюсселе в понедельник, 27 февраля, проходит заседание Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Совет глав МИД принял новые санкции в отношении Сирии.



Совет министров иностранных дел Евросоюза принял постановление по Сирии, включающее новые ограничительные меры против режима Дамаска. Как сообщает Интерфакс, постановление будет обнародовано в самое ближайшее время. Ранее стало известно о том, что в рядах сирийской оппозиции произошел серьезный раскол.