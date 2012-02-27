За сожжение Корана в Минобороны Ирана предлагают сжечь Белый дом в США

В Минобороны Ирана считают, что искупить надругательство над священным Кораном, совершенное на военной базе "Баграм", может только сожжение Белого дома в США и казнь американских военных. Об этом сообщил канал "Аль-Арабия".



Бригадный генерал Мохаммад Реза Накди заявил: "Ничто, кроме сожжения Белого дома, не излечит те раны, которые американские военные нанесли всем мусульманам. А их извинения могут быть приняты только после того, как мы увидим американских солдат на виселице".



Напомним, на прошедшей неделе на американской военной базе "Баграм" были найдены обугленные экземпляры Корана, это спровоцировало массовые протесты против иностранных военнослужащих по всему Ирану.