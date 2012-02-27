В Сирии произошел раскол оппозиции. Более 20 видных деятелей оппозиции объявили о выходе из состава Сирийского национального совета (СНС) и создании новой оппозиционной "Группы сирийских патриотов".

Новую группу возглавил Хейсам аль-Малех - адвокат и бывший судья. Хейсам аль-Малех занимался оппозиционной деятельностью с 70-х годов, передает Интерфакс. К лидеру новой группы присоединились более 20 видных светских и исламистских оппозиционных деятелей. В сообщении нового движения говорится, что "Сирия переживает долгие и тяжелые месяцы, с тех пор как был образован СНС". Сирийский национальный совет, по утверждению оппозиции "не достиг удовлетворительных результатов и не смог претворить в жизнь требования сирийских оппозиционеров".