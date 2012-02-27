Израиль и США обсудят вопросы, касающихся ядерных программ Ирана

Министр обороны Израиля Эхуд Барак отбывает с визитом в США для обсуждения вопросов, касающихся ядерных программ Ирана и возможных ударах по его ядерным объектам, сообщила израильская газета "Гаарец".

Барак, по данным издания, "проведет переговоры с американскими высокопоставленными официальными представителями по вопросам ядерной угрозы со стороны Ирана".

Ожидается, что израильский министр встретится с вице-президентом США Джо Байденом, главой Пентагона Леоном Панеттой, представителями американской разведки.