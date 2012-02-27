Саркози это смесь Путина и Берлускони

Таково мнение пресс-секретаря кандидата на пост Президента Франции от соцпартии Франсуа Олланда, - Наджад Вало-Белкасем.



У Николя Саркози, согласно ее мнению, есть только "стратегия лжи и обмана" и его истинная модель представляет собой смесь из "идеологического вакуума" Сильвио Берлускони и "жестоких методов" Владимира Путина.

"Одна-единственная стратегии кампании: лгать и обманывать. Истинная модель Николя Саркози - это не Ангела Меркель, а смесь Сильвио Берлускони и Владимира Путина, с идеологическим вакуумом одного и жестокостью методов другого ", - говорится в заявлении мадам Вало-Белкасем.



Согласно ее мнению, Николя Саркози понял, что не победит на президентских выборах и что его кандидатура отвергнута. Кроме того, вице-мэр Лиона поделилась своим мнением, что правящая партия "Союз за народное движение" «существует только по причине паники потерять власть".







