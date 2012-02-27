Во Франции взломан информационный сайт для ложной информации о смерти Саркози

Ложную информацию, направленную на достижение неизвестной цели, распространил в воскресенье анонимный автор или группа авторов на сайте Миди Пресс Сервис.



В сообщении говорится, что «глава государства Николя Саркози погиб в результате дорожно-транспортного происшествия".

Это то, что мы читали в это воскресенье в течение нескольких часов на сайте Миди Пресс Сервис, - сообщает газета «Паризьен», - это сайт экономической информации из Тулузы, который, видимо, был взломан.

"Наш сайт, по-видимому, была взломан", - подтвердил AFP руководитель Миди Пресс Сервис Фердинанд Керсенброк. "Мы не знаем ни происхождения этой информации, ни причины. Я удивлен, что был использован сайт настолько конфиденциальный, как наш, для того, чтобы попытаться распространить информацию подобного масштаба ", - сообщил он, добавив, что укрепление безопасности сайта сейчас рассматривается.

Ложное сообщение уточняло, что дтп случилось в результате аварии на мотоцикле, как указано на сайте zataz.com, с которым консультировались при составлении сообщения, и к полной информации которого возможно получить доступ лишь по подписке. В заключении сообщения говорилось, что: "Елисейский дворец, как ожидается, официально объявит о смерти Президента республики в ближайшие часы".





