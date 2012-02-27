Совместные военные учения Южной Кореи и США завершатся к 30 апреля

В понедельник Южная Корея и США начали ежегодные широкомасштабные военные учения, которые, как ожидается, закончатся 30 апреля. По данным ABC News, учения включают в себя маневры военно-морских и сухопутных сил.



Маневры обозначены, как "Ключевое решение" (Key Resolve). Также учения между двумя странами включают в себя маневры военно-воздушных сил, которые называются "Орленок" (Foal Eagle). Начавшееся учение, как и все проводимые сторонами ранее, вызвало негативную реакцию властей Северной Кореи.