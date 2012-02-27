В Сирии состоялся референдум по проекту новой конституции

В Сирии прошел референдум по проекту новой конституции, который сможет показать реальное положение в стране между правительством и оппозицией. В стране идет подсчет голосов, результаты обещали обнародовать в понедельник.



Сирийский телеканал "Сурия" сообщил, что в Дамаске не сомневаются в положительном исходе исторического волеизъявления, открывающего путь "строительству обновленной Сирии". Как ожидается, в марте будет сформировано правительство национального единства, которое возьмется за подготовку к парламентским выборам, намеченным на вторую половину мая.



Однако в рядах оппозиции произошел раскол во мнении по поводу прошедшего референдума - патриотическая коалиция в поддержку демократических перемен бойкотировала голосование, по мнению представителя коалиции Абдель Азиз аль-Хейра, проект конституции не прошел стадии общенародного обсуждения, "такой односторонний шаг правящего режима, стремящегося сохранить в своих руках власть, не устраняет проблем, из-за которых начался кризис".



А народный фронт за свободу и перемены (НФСП), в свою очередь, заявил, что прошедший референдум, наоборот, "создает подходящую политическую атмосферу для проведения назревших социально-экономических преобразований". И оппозиционные силы будут в дальнейшем добиваться конституционным путем поправок к ряду статей Основного закона, в частности, более четкого разграничения полномочий между ветвями власти.