Обнаружен самый низкорослый человек на Земле
26 февраля 2012, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]
Гражданин Непала Чандра Бахадур Данги в занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый низкий человек в мире. Его рост на 5,6 см меньше, чем рост предыдущего рекордсмена – филиппинца Джунри Балуинга, который дорос до 60 см.
Рост непальца составляет всего лишь 54,6 см, что равнозначно росту младенца. Ему 72 года, филиппинцу исполнится 19.
Непалец признан самым низким человеком в мире за всю 57-летнюю историю Книги рекордов Гиннесса.