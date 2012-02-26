Обнаружен самый низкорослый человек на Земле

Гражданин Непала Чандра Бахадур Данги в занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый низкий человек в мире. Его рост на 5,6 см меньше, чем рост предыдущего рекордсмена – филиппинца Джунри Балуинга, который дорос до 60 см.



Рост непальца составляет всего лишь 54,6 см, что равнозначно росту младенца. Ему 72 года, филиппинцу исполнится 19.



Непалец признан самым низким человеком в мире за всю 57-летнюю историю Книги рекордов Гиннесса.





