В Сирии референдум по конституции признан состоявшимся

В Сирии референдум по поводу принятия нового проекта Конституции страны признан состоявшимся, сообщил в воскресенье в Дамаске официальный представитель министерства информации этого арабского государства.

"Референдум состоялся, активность народа была замечательной. Подсчеты будут сделаны позже, но уже сегодня можно уверенно сказать, что народ Сирии принял самое активное участие в голосовании", - сказал официальный представитель, передает РИА Новости. При этом он подчеркнул, что в Дамаске не было зафиксировано ни одного случая нарушения общественного порядка.

Судья Назир Хейралла - член Комиссии по наблюдению за ходом референдума - сообщил, что в Избирком стали поступать сведения с мест, которые показывают, что число проголосовавших в поддержку новой конституции растет с каждым часом. Судя по уже полученным результатам явки, референдум состоялся. Вместе с тем, не исключено, что голосование будет продлено до 22:00 по местному времени (24:00 мск).

Результаты референдума станут известны в понедельник.

Группа российских наблюдателей посетила несколько участков для голосования и была свидетелем того, что и на участках, и в столице в целом голосование проходило без эксцессов.

На одной из центральных площадей Дамаска утром в воскресенье прошел митинг в поддержку политики президента Башара Асада. Среди митингующих было огромное количество людей, которые держали флаги Сирии, России и Китая.

Когда люди узнавали о том, что на митинге присутствует представитель России, то они начинали улыбаться и скандировать: "Россия! Россия! Россия!".

"АН" писали, что голосование по проекту новой конституции проводится на 13 тысячах 835 участках, которые начали работу в 07.00 и закроются в 20.00 (с 9.00 до 22.00 мск). В нем имеют право участвовать 14,6 миллиона человек.

Напомним, что сирийские власти надеются, что принятие новой Конституции позволит найти политическое решение кризиса, вывести страну из тупика.

Оппозиция считает референдум "политической игрой" и призывала население к его бойкоту.

"Бессмысленным шагом" назвал референдум и Вашингтон. Сегодня Госсекретарь США Хилари Клинтон призвала сирийцев подготовить почву для ливийского сценария.

Россия приветствовала проведение референдума, расценивая это как свидетельство желания и возмоднотей сирийского правительства справиться с ситуацией.