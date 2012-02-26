Саакашвили: мы заберем у Израиля Крестовый монастырь

Президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в среду, 25 февраля, перед офицерами и солдатами в Академии Минобороны в Гори пообещал, что Грузия вернет Крестовый монастырь, расположенный в Иерусалиме.



Иерусалимский Крестовый монастырь изначально являлся владением Грузинской Православной Церкви и на протяжении долгого периода был крупнейшим грузинским культурно-просветительским центром за рубежом. В XIII веке, когда Грузия была наиболее могущественна, он находился под особым покровительством причисленной к лику святых Царицы Тамары. В XVII веке он перешел в ведение местной Греческой Православной Церкви. Монастырь славится множеством выполненных грузинскими мастерами фресок и надписями на грузинском языке.

"Этот монастырь - часть нашей истории и мы должны его вернуть Грузинской православной церкви", - сказал Саакашвили. В первый приезд в Иерусалим он поднял эту тему, по этому вопросу идут переговоры, сообщает newsgeorgia.ru.

Саакашвили также считает, что для Грузии важно сохранить и свои церкви в Турции, так как они принадлежат истории и народу.



