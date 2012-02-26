Россияне в Париже и местные жители поддержали акцию "За честные выборы", выйдя с большой белой лентой перед посольством России во Франции. Собралось около 50 человек. Почти все были с белыми лентами.



Это была согласованная манифестация, организованная объединением "Россия свободы".

В акции приняли участие как уехавшие из РФ российские граждане, так и французы, которым, по словам организаторов, «небезразлично, что происходит в России". Почти все были с белыми лентами, у некоторых были заклеены рты. Звучали лозунги "За честные выборы!», сообщает «Интерфакс».



После окончания акции активисты повесили белую ленту напротив посольства, обвязав ею столб и несколько деревьев.



