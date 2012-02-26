Перед российским посольством в Париже прошла акция "За честные выборы"
26 февраля 2012, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне в Париже и местные жители поддержали акцию "За честные выборы", выйдя с большой белой лентой перед посольством России во Франции. Собралось около 50 человек. Почти все были с белыми лентами.
Это была согласованная манифестация, организованная объединением "Россия свободы".
В акции приняли участие как уехавшие из РФ российские граждане, так и французы, которым, по словам организаторов, «небезразлично, что происходит в России". Почти все были с белыми лентами, у некоторых были заклеены рты. Звучали лозунги "За честные выборы!», сообщает «Интерфакс».
После окончания акции активисты повесили белую ленту напротив посольства, обвязав ею столб и несколько деревьев.