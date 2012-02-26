Проверка французского мяса началась

По запросу Национального фронта во Франции открыто предварительное расследование на предмет жалобы об условиях продажи мяса халяль во Франции, заявил в субботу судебный источник, согласно информации газеты Ле Монд.

Прокурор Нантера поручил данное расследование бригаде по борьбе с экономическими преступлениями (ВRDЕ).

В четверг, адвокат Валеранд де Сен-Жюст, пресс-секретарь Национального Фронта кандидата в президенты страны Марин Ле Пен, подал в суд города Нантер жалобу по поводу обмана и жестокого обращения с животными по просьбе двух ассоциаций, - одна по защите прав потребителей, другая - по защите животных.

В тексте жалобы говорится: досье, составленное адвокатом "доказывает, что в регионе Парижа, все бойни на 100% халаль, и что, безусловно, большая часть мяса, потребляемого в парижском регионе халяльная, в то время когда эта цифра не должна превышать 23% по всей Франции".

В досье также предоставлены «доказательства того, что потребитель ни в коей мере не в курсе этой ситуации», - добавил г-н де Сен-Жюст, выступающий в качестве адвоката ассоциации Координационный комитет по защиты прав потребителей парижского региона и Ассоциация парижского региона по защите прав животных с их представителем, региональным советником НФ по Лотарингии Жан-Франсуа Жалка.

Как известно, накануне Марин Ле Пен положила начало дискуссии на эту тему, заявив, что все мясо, которое распространяется в парижском регионе является халяльным.

Позже она заверила, что три из четырех боен в Париже (четвертая занимается свининой, поэтому не может быть халяль) следуют этому обряду убоя животных.

В свою очередь Николя Саркози, посетивший рынок в Рунжис, один из основных поставщиков мяса, заявил что "это спор, который не имеет места». И из 200 000 тонн мяса, потребляемого каждый год в парижском регионе, лишь 2,5% является кошерным и халяльным.