США призвали сирийцев подготовить почву для ливийского сценария

Жители двух крупнейших сирийских городов, Дамаска и Алеппо, должны подняться на борьбу против правительства Башара Асада, заявила в воскресенье Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон.

В Хомсе идет кровавая бойня, и жители этого города нуждаются в поддержке своих соплеменников, заявила Клинтон, передает Би-Би-Си. Однако она подчеркнула, что иностранное вмешательство только раздует пламя гражданской войны.

По словам госсекретаря США, военную операцию, наподобие ливийской, в Сирии провести нельзя. Она объяснила это тем, что силы противников режима Каддафи контролировали большие районы страны в то время, как сирийская оппозиция территорию не контролирует.

Ранее британский министр по вопросам международного развития Эндрю Митчелл заявил, что вооружение повстанцев или отправка в Сирию иностранных военных – это не то, что требуется для разрешения конфликта.

В воскресенье посол США в РФ Майкл Макфол призвал Россию немедленно оказать давление на Сирию.

"АН" сообщали, что в среду, 22 февраля, во время обстрела города повстанцев Хомс было убито два иностранных журналиста. По оценкам правозащитников, в Сирии в ходе народных выступлений против режима президента Башара Асада, начавшихся около года назад, погибли более семи тысяч человек.

МИД САР заявил, что 23 февраля в Хомсе представители компетентных органов и городской общественности в сопровождении машин скорой помощи от Сирийского Общества Красного Полумесяца в гуманитарных целях предприняли попытку эвакуировать раненых иностранных журналистов, нелегально прибывших в Сирию.

"Несмотря на длившиеся несколько часов переговоры, вооруженные террористы отказались выдать раненую французскую журналистку и тела двух ее погибших коллег для отправки на родину", - передает агентство САНА.

Напомним, в воскресенье в Сирии проходит всенародный референдум по новой конституции, предложенной президентом Башаром Асадом в ответ на массовые протесты.

Вашингтон назвал "бессмысленным шагом" его проведение.

В свою очередь Россия приветствовала его проведение, расценивая референдум как "свидетельство того, что, несмотря на сложную ситуацию безопасности, сирийское руководство выполняет данные народу обещания по осуществлению глубоких политических и социально-экономических преобразований".



