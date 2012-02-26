Израильская госкомпания вооружает Азербайджан

Израильская государственная компания Israel Aerospace Industries (IAI) планирует поставить Азербайджану беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие на сумму около 1,6 миллиарда долларов.



Баку может рассчитывать на зенитно-ракетные комплексы и системы противоракетной обороны. Количество и модели вооружений не уточняется.

В последнее время отношения Ирана и Азербайджана довольно напряженные. Ранее в этом месяце Тегеран высказал требования Баку запретить израильской разведке "Моссад" использование территории Азербайджана для проведения операций против Ирана, сообщает РИА Новости.

Иран обвинял Баку в содействии террористам, которые совершали покушения на иранских ученых, связанных с ядерной программой страны. Утверждается, что преступникам, якобы связанным с израильскими спецслужбами, давалась возможность без проблем пересекать границу Азербайджана с Ираном.



