Министр Британии: в Сирии ситуация опасная, но это не повод вооружать повстанцев

Вооружение повстанцев или отправка в Сирию иностранных военных – это не то, что требуется для разрешения конфликта, заявил в воскресенье британский министр по вопросам международного развития Эндрю Митчелл.

Митчел назвал положение в этой стране опасным и сложным.

"Мы должны положить конец боевым действиям, а не способствовать их продолжению тем или иным способом. Главное – усадить представителей режима Асада за стол переговоров, чтобы сами сирийцы могли выработать решение внутрисирийских проблем. Мировое сообщество всеми силами поддержало бы это, но дело в том, что оно не едино в своем мнении по Сирии, как показывают действия в ООН разных стран, особенно России", - заявил он, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что сегодня посол США в РФ Майкл Макфол призвал Россию немедленно оказать давление на Сирию.

Напомним, в воскресенье в Сирии проходит всенародный референдум по новой конституции, предложенной президентом Башаром Асадом в ответ на массовые протесты.

Вашингтон назвал "бессмысленным шагом" его проведение.

В свою очередь Россия приветствовала его проведение, расценивая референдум как "свидетельство того, что, несмотря на сложную ситуацию безопасности, сирийское руководство выполняет данные народу обещания по осуществлению глубоких политических и социально-экономических преобразований".

По оценкам правозащитников, в Сирии в ходе народных выступлений против режима президента Башара Асада, начавшихся около года назад, погибли более семи тысяч человек.