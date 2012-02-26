Президент Афганистана призвал нацию к спокойствию

Президент Афганистана Хамид Карзай в своем выступлении по национальному телевидению призвал афганцев к спокойствию после шести дней бурных протестов, вызванных сожжением книг Корана американскими военными на авиабазе НАТО Баграм.

В ходе этих сопровождавшихся насилием протестов погибли 30 человек и сотни были ранены. Президент Карзай призвал выявить и предать правосудию американских солдат, причастных к этому инциденту, передает Интерфакс.

"АН" писали, что в ночь на воскресенье состоялся телефонный разговор президента США и президента Афганистана. Обама простил Карзаю убийство двух американски военных советников в Афганистане накануне.

Радикальное движение "Талибан" заявило об ответственности за убийство американцев, назвав это местью за сожжение Корана. По неофициальным данным, мстителем выступил сотрудник афганской полиции.

Ранее сообщалось, что военных советников США в здании МВД в Кабуле убил кто-то из иностранных специалистов НАТО и убийца был застрелен.

"АН" писали, что в субботу командующий силами НАТО в Афганистане Джон Аллен распорядился отозвать весь штат западных военных консультантов из афганских силовых ведомств по соображениям безопасности. Генерал пообещал, что преступник будет найден.

Инцидент произошел в субботу. В здании МВД Афганистана в Кабуле, погибли двое военных советников США.

В этот же день в северной провинции Кундуз афганцы пытались сжечь комплекс Миссии ООН по оказанию содействия Афганистану. Одно из зданий удалось подпалить. Тысячи манифестантов взяли комплекс в кольцо и пытались прорваться внутрь. Охрана застрелила трех нападавших, есть пострадавшие в рядах полиции.

Масштабные акции протеста вспыхнули в Афганистане против осквернения Корана военнослужащими ВС США 22 февраля на базе Баграм близ Кабула. Американские солдаты сожгли несколько экземпляров священной для мусульман книги, изъятых у задержанных ими афганцев.

23 февраля Обама принес официальные извинения Карзаю за сожжение Корана. По словам американских официальных представителей, книги попали в инсинератор неумышленно.

В этот же день стало известно о том, что на востоке Афганистана двое военнослужащих НАТО в Кабуле застрелены человеком в афганской военной форме.