Живая легенда фондового рынка Уоррен Баффет подыскал наследника

81-летний Уоррен Баффет, за чутье и дальновидность прозванный "Оракулом из Омахи" - один из богатейших жителей планеты - заявил в воскресенье в ежегодном послании к акционерам возглавляемого им конгломерата Berkshire Hathaway, что определился с наследником.

Хотя Баффет не стал раскрывать его имя, однако сообщил, что совет директоров принадлежащей ему холдинговой компании "полон энтузиазма" по отношению к выбранному им преемнику.

"Это человек, к которому они очень расположены, восхищаясь его управленческими и личностными качествами", — написал миллиардер в послании к акционерам, сообщил ИТАР-ТАСС. Кроме того, по словам Баффета, у него есть "две запасные кандидатуры".

Сейчас Berkshire Hathaway представляет из себя огромный конгломерат, охватывающий множество секторов экономики с активами в 370 миллиардов долл. Детище Баффета контролирует более 80 компаний в сфере финансовых услуг, издательском деле, ювелирном бизнесе, производстве мебели, стройматериалов и даже в кондитерских изделий.

Несмотря на то, что предприниматель уже разменял девятый десяток, он уверяет, что находится в добром здравии и пока не намерен покидать свой пост. Известный своей чрезмерной любовью к стейкам из говядины и прочей вкусной, но не совсем здоровой пище, Баффет в послании пошутил, что до смерти "успеет употребить еще 12 миллионов калорий". Если учесть рекомендуемую норму потребления пищи для взрослого мужчины — не менее 2000 кал в сутки, можно сделать вывод, что миллиардер отводит себе на жизни еще минимум 15 лет.

Вывод напрашивается сам собой — живая легенда фондового рынка для своих лет чувствует себя замечательно. Впрочем, как и возглавляемая им компания.

Напомним, в июне 2010 Уоррен Баффетт объявил о безвозмездной передаче более 75 % своего состояния, или около $37 млрд, пяти благотворительным фондам. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.