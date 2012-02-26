Племянник 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди обвиняется в нападении

В Нью-Йорке 44-летний корреспондент на телеканал Fox News Дуглас Кеннеди подрался с медсестрами больницы в пригороде Нью-Йорка, пытаясь забрать новорожденного сына из родильного отделения. Теперь его ждет суд.

Инцидент произошел 7 января. Дуглас, державший на руках ребенка, вышел из палаты и следовал по коридору, когда его попытались остановить две сотрудницы больницы, сообщил ИТАР-ТАСС. По их словам, Кеннеди вышел из себя, начал на них кричать, а потом и вовсе перешел на рукоприкладство. Медсестры утверждают, что одной из них он выкрутил руку, а второй "нанес удар ногой в область таза".

Дуглас предстал перед судом на этой неделе. Ему инкриминируется несколько правонарушений, в том числе нападение с нанесением телесных повреждений, а также халатность, способная повлечь риск для жизни ребенка.

Кеннеди и его супруга называют выдвинутые обвинения "абсурдными".

Дуглас Кеннеди является предпоследним, десятым сыном сенатора Роберта Ф. Кеннеди, убитого в 1968 г. в ходе предвыборной кампании и, соответственно родным племянником 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди.