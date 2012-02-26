Северная Корея в воскресенье пообещала нанести ядерный удар по южным братьям в ответ на малейший инцидент на линии перемирия, разделяющей полуостров, в ходе совместных военных учений Республики Корея и США, которые должны начаться завтра.

В сообщении Национальной комиссии по обороне КНДР военные учения названы "тихим объявлением войны", "непростительной военной истерикой" в период траура в связи с кончиной Ким Чен Ира, со ссылкой на Associated Press передает РБК.

В Пхеньяне пообещали тщательно проследить за действиями противника и пообещали нанести ответный удар в том случае, если хотя бы одна ракета упадет в территориальных водах КНДР.

Одновременно северокорейские военные заявили, что "у США больше нет монополии на ядерное оружие".

"У нас есть средства, гораздо более мощные чем американские ядерные ракеты. Американцы не должны думать, что у себя дома могут чувствовать себя в безопасности".

Предполагается, что заявления военных носят скорей пропагандистский характер с целью сплотить страну под руководством нового лидера – Ким Чен Ына. Одновременно Пхеньян не отказывается от переговоров, направив своего представителя в Пекин на встречу с китайскими и американскими дипломатами.

Сегодняшнее заявление КНДР не первое в этом ряду. "АН" писали, что еще в конце января Пхеньян заявлял, что расцениваеет предстоящие американо-южнокорейские маневры "Ки ризолв" как "военную провокацию и имитацию ядерной войны", усугубляемую всенародной скорбью народа Северной Корее по случаю кончины лидера.

Несмотря на это 20 февраля Южная Корея начала в Желтом море военные учения вблизи спорной границы с КНДР, несмотря на ее угрозы. Совместные учения США и Южная Корея запланировали на период с 27 февраля по 9 марта.