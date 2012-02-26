В пакистанском городе Абботтабаде власти в ночь на воскресенье приступили к сносу резиденции убитого весной главы международной террористической радикальной исламской организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладана.

Бульдозеры работали всю минувшую ночь - они разрушали внешние стены здания, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на пакистанскую полицию. Вблизи резиденции сконцентрировано большое количество сотрудников служб безопасности Пакистана.

Между тем, местные жители сообщили, что в этом районе был введен комендантский час. Власти попросили их не покидать дома из соображений безопасности.



Напомним, террориста №1 Усаму бен Ладена уничтожили 2 мая 2011 года авиаударом беспилотника спецслужбы США.

Уже летом на основе последнего укрытия Усамы в Абботтабаде была создана карта для многопользовательской компьютерной игры Counter-Strike.