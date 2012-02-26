Глава МВД Германии предложил Греции добровольно выйти вон из еврозоны

Не будет правильным "выбросить" Грецию из еврозоны, однако при условии разумной мотивации страна-банкрот сама может покинуть валютный союз, заявил в воскресенье член правительства ФРГ - глава МВД Ханс-Петер Фридрих.

Глава МВД, представляющий партию "Христианско-социальный союз" (ХСС), высказал мнение в интервью немецким СМИ, что "шансы Греции на возрождение, безусловно, окажутся выше, если она покинет валютный блок, чем если останется в нем", передает РИА Новости.

Ханс-Петер Фридрих стал первым министром в правительстве канцлера Ангелы Меркель, который открыто заговорил о выходе Греции из еврозоны. Сама Меркель неоднократно выступала против такого сценария. Однако глава ХСС Хорст Зеехофер, не являющийся федеральным министром, не раз заявлял, что Греция должна покинуть еврозону, если она не способна или не хочет проводить необходимые экономические реформы.

По мнению ряда экономистов, среди которых профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, наиболее быстрый и наименее болезненный способ для Греции вывести экономику из структурного кризиса - покинуть еврозону и девальвировать новую национальную валюту. Это позволит поднять конкурентоспособность греческих товаров на международном рынке и при этом избежать тотальной безработицы в стране.

Профессор Санкт-Петербургского университета Алексей Кудрин в конце января заявил, что ради оздоровления еврозоны ее могут покинуть Греция, Ирландия и Португалия.

"АН" писали, что накануне глава Всемирного банка Роберт Зелик заявил, что финансовая помощь Греции лишь оттягивает время до ее банкротства.

Напомним, Греция ради получения очередного транша согласилась на жесткие меры по сокращению расходов, которые вызвали волну протестов внутри страны.

Ранее на этой неделе Еврогруппа утвердила вторую программу финансовой помощи Греции объемом 130 млрд евро сверх действующей программы на 110 млрд евро. Министры подтвердили готовность стран-членов еврозоны при участии Международного валютного фонда (МВФ) предоставить Греции новое финансирование в объеме до 130 млрд евро до 2014 г. Новые кредиты вкупе с обменом гособлигаций Греции, принадлежащих частному сектору, призваны помочь стране сократить государственный долг до 120,5% от ВВП к 2020 г.