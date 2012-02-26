Спасательная операция проходит после пожара в Антарктиде (ВИДЕО)

Спасательная операция разворачивается в Антарктиде, где сгорела бразильская научная станция "Команданте Ферраз". В результате пожара погибли двое воннослужащих. По данным военно-морских сил Бразилии, огонь вспыхнул в помещении с генераторами, откуда распространился на всю станцию.

Сама станция практически сгорела. Огнем уничтожено все научное оборудование

Пламя очень быстро охватило все здание. На помощь из Рио-де-Жанейро вылетели спасатели. С "Команданте Ферраз" они эвакуировали всех военных моряков и исследователей, 40 человек. Их перевезли на материк в Пунта-Аренас на соседнюю чилийскую научную станцию.Сначало сообщалось, что один из полярников ранен, ещё двое пропали без вести.

Базу на острове Ватерлоо открыли в 1984 году. Там изучали прибрежную и морскую экосистемы Антарктиды. "Команданте Ферраз" была единственной научной станцией Бразилии.