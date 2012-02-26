Сильное землетрясение произошло на Тайване

Сильное землетрясение магнитудой 5,9 произошло сегодня в южной части Тайваня. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Об угрозе цунами не сообщалось.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков, произошедших в 10.34 по местному времени располагался в 34 километрах к юго-западу от города Тайдун. Очаг землетрясение залегал на глубине 4,7 километра, передает РИА Новости.

Остров Тайвань расположен в зоне с повышенной сейсмической активностью. Землетрясения здесь происходят регулярно. Большинство из них не приводят к серьезным жертвам и разрушениям.

Тайвань - остров в Тихом океане, в 150 км от восточных берегов материковой части Китая, от которой он отделён Тайваньским проливом. Остров вытянут с севера на юг на 394 км, ширина около 140 км, площадь 35834 кв. км. Крупнейший город и столица — Тайбэй.