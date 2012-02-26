В Японии в префектуре Ниигата в ночь на воскресенье на 5-м энергоблоке АЭС "Касивадзаки-Карива" было зафиксировано задымление.

По данным компании-оператора атомной электростанции Tokyo Electric Power, задымление произошло в помещении с теплообменным оборудованием.

Сработала сирена пожарной тревоги. Сотрудники АЭС прибыли к месту возгорания и ликвидировали его. В настоящее время выясняются причины инцидента, передает ИТАР-ТАСС.

В TEPCO подчеркнули, что угрозы выброса радиации с 5-го энергоблока АЭС "Касивадзаки-Карива" не было: реактор в настоящее время находится на плановой технической инспекции. В нем нет ядерного топлива.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года в Японии большинство атомных станций остановились для проверок уровня безопасности. Сейчас действуют только два из имеющихся в стране 54 атомных реакторов, в том числе 6-й энергоблок АЭС "Касивадзаки-Карива".