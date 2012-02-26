В Японии произошло возгорание на АЭС "Касивадзаки-Карива"
26 февраля 2012, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Японии в префектуре Ниигата в ночь на воскресенье на 5-м энергоблоке АЭС "Касивадзаки-Карива" было зафиксировано задымление.
По данным компании-оператора атомной электростанции Tokyo Electric Power, задымление произошло в помещении с теплообменным оборудованием.
Сработала сирена пожарной тревоги. Сотрудники АЭС прибыли к месту возгорания и ликвидировали его. В настоящее время выясняются причины инцидента, передает ИТАР-ТАСС.
В TEPCO подчеркнули, что угрозы выброса радиации с 5-го энергоблока АЭС "Касивадзаки-Карива" не было: реактор в настоящее время находится на плановой технической инспекции. В нем нет ядерного топлива.
После аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года в Японии большинство атомных станций остановились для проверок уровня безопасности. Сейчас действуют только два из имеющихся в стране 54 атомных реакторов, в том числе 6-й энергоблок АЭС "Касивадзаки-Карива".