Всеобщий референдум по проекту новой конституции Сирии стартовал только что в САР. Голосование пройдет на 13 тысячах 835 участках, которые начали работать с 7 часов утра и закончат в 8 вечера (с 9.00 до 22.00 мск).

К участию в референдуме допускаются "сирийские граждане мужского и женского пола, которым на 1 января 2012 года исполнилось 18 лет, при условии, что они не лишены гражданских и политических прав".

Всего таковых, по данным МВД Сирии, глава которого является председателем комиссии по подготовке и проведению референдума, в стране насчитывается 14,6 миллиона человек.

Участникам референдума предстоит сказать, согласны они или не согласны с предлагаемым вариантом нового основного закона Сирии, передает РИА Новости. Для этого им надо в анкете для голосования отметить один из двух кружочков - зеленый, над которым написано "согласен", либо серый, что будет означать "не согласен".

Голосование будет проходить по месту регистрации жителей. В отдаленных сельских районах организованы мобильные центры. Кроме того, созданы специализированные женские центры. Участки для голосования открыты также в больницах, домах престарелых, воинских частях и тюрьмах, в аэропортах и на пограничных пунктах.

Новая конституция отменяет монополию партии Баас на власть и закрепляет принцип многопартийности и равенства политических партий. В ней гарантируются права и свободы граждан, а Сирия определяется как "демократическое государство".

Сирийские власти, которые называют предлагаемую на референдум конституцию "образцом гражданских свобод и политического плюрализма" и шагом "в новую эру", надеются, что ее принятие позволит найти политическое решение кризиса, вывести страну из тупика.

В свою очередь оппозиция считает предстоящий референдум "политической игрой" и призывает население к его бойкоту.

"Бессмысленным шагом" назвал нынешний референдум и Вашингтон.

В свою очередь Россия приветствовала его проведение, расценивая референдум как "свидетельство того, что, несмотря на сложную ситуацию безопасности, сирийское руководство выполняет данные народу обещания по осуществлению глубоких политических и социально-экономических преобразований".

"АН" писали, что власти Сирии заявили накануне, что нулевые итоги конференции в Тунисе врагов Сирии, называющих себя ее "друзьями", свидетельствует о провале заговора против САР и её народа и всего, что было запланировано осуществить Советом ЛАГ и различными международными организациями. Россия и Китай от участия в конференции "Друзья Сирии" отказалась.