Дамаск: на конференции в Тунисе заговор против народа Сирии провалился

Нулевые итоги конференции в Тунисе врагов Сирии, называющих себя ее "друзьями", свидетельствует о провале заговора против САР и её народа и всего, что было запланировано осуществить Советом ЛАГ и различными международными организациями, заявили власти Сирии.

"Сирия осуждает призывы к финансированию действующих на её территории террористических группировок, расценивая это как прямую агрессию против сирийского народа, который борется за установление в стране стабильности и безопасности", - со ссылкой на официальный источник в правительстве САР передает в воскресенье Сирийское арабское информационное агентство SANA.

САР приветствовует братский тунисский народ, который выразил свой протест проведению этой встречи в Тунисе и осуждает широкомасштабный иностранный заговор против Сирии.

Власти Сирии призывают национальную оппозицию, не принимавшую участие в тунисской конференции, в кратчайшие сроки подключиться к национальному диалогу, для того, чтобы строить будущее страны вместе со всем народом. Правительство САР взывает к совести всех, кто применяет оружие остановить разрушение своей страны, так как это отвечает интересам врагов Сирии.

В заявлении также отмечается, что параллельно с процессом реформ и с вынесением на референдум новой Конституции САР в Сирии активизировалась деятельность вооружённых группировок.

"АН" писали, что в Сирии в воскресенье проводится референдум по проекту новой Конституции, основанной на принципах равенства, плюрализма и демократии, соблюдения основополагающих прав и свобод человека. Проект конституции отменяет монополию партии Баас на власть и закрепляет принцип многопартийности и равенства политических партий.

Власти Сирии в сегодняшнем заявлении SANA призвали граждан страны ответственно отнестись к своим обязанностям, высказать своё мнение по поводу Основного закона САР и внести свой вклад в демократический процесс.

Напомним, в пятницу в Тунисе прошла конференция "Друзей Сирии". Во встрече не приняли участие Россия и Китай, выразившие ранее сомнение в целях конференции. Еще 22 февраля президент России Дмитрий Медведев заявил, что российская позиция по Сирии не изменилась — насилие, откуда бы оно ни исходило, нужно прекратить. Но на территории страны в открытую действуют вооружённые группы боевиков, которые, судя по их заявлениям, к мирному диалогу с властью определенно не готовы.

Министры иностранных дел из более 50 государств по итогам конференции "Друзей Сирии" в Тунисе призвали президента Сирии Башара Асада немедленно прекратить насилие в стране и допустить гуманитарную помощь для пострадавших от конфликта. Между тем в итоговом коммюнике не нашлось места призывам отдельных участников конференции ввести иностранные войска в Сирию или помогать сирийским повстанцам оружием.

Глава принимающей конференцию страны - президент Туниса Монсеф Марзуки, который в обход Госдепа США приглашал Россию на конференцию, предложил Башару Асаду укрыться в России вместе со всей семьей, и всем им предоставить иммунитет от судебного преследования.