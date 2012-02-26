Обама простил Карзаю убийство советников США в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил в ночь на воскресенье, что приветствует призыв афганского коллеги Хамида Карзая к "диалогу и спокойствию" после убийства двух американских военных советников в Кабуле.

"Мы приветствуем заявление президента Х.Карзая, поддерживающее мирные способы выражения, и его призыв к диалогу и спокойствию", - говорится в официальном заявлении Белого дома, передает Интерфакс.

Как сообщил Белый дом, Обама также поблагодарил командующего силами НАТО в Афганистане, генерала Джона Аллена за "все меры, принимаемые для защиты американских военнослужащих и гражданских лиц".

Радикальное движение "Талибан" заявило об ответственности за убийство американцев, назвав это местью за сожжение экземпляров Корана на авиабазе НАТО в г. Баграм. По неофициальным данным, мстителем выступил сотрудник афганской полиции.

Ранее сообщалось, что военных советников США в здании МВД в Кабуле убил кто-то из иностранных специалистов НАТО и убийца был застрелен.

"АН" писали, что в субботу командующий силами НАТО в Афганистане Джон Аллен распорядился отозвать весь штат западных военных консультантов из афганских силовых ведомств по соображениям безопасности. Генерал пообещал, что преступник будет найден.

Инцидент произошел в субботу. В здании МВД Афганистана в Кабуле, погибли двое военных советников США.

В этот же день в северной провинции Кундуз афганцы пытались сжечь комплекс Миссии ООН по оказанию содействия Афганистану. Одно из зданий удалось подпалить. Тысячи манифестантов взяли комплекс в кольцо и пытались прорваться внутрь. Охрана застрелила трех нападавших, есть пострадавшие в рядах полиции.

Масштабные акции протеста вспыхнули в Афганистане против осквернения Корана военнослужащими ВС США 22 февраля на базе Баграм близ Кабула. Американские солдаты сожгли несколько экземпляров священной для мусульман книги, изъятых у задержанных ими афганцев.

23 февраля Обама принес официальные извинения Карзаю за сожжение Корана. В этот же день стало известно о том, что на востоке Афганистана двое военнослужащих НАТО были застрелены человеком в афганской военной форме.

В результате столкновений участников этих акций с полицией погибли, по меньшей мере, 28 человек, госпитализированы более ста раненых. Только в субботу в беспорядках погибли пять человек и более 70 пострадали.