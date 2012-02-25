Талибы завтра обнародуют снимки сбитого американского беспилотника

На территории Пакистана разбился американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Эта информация подтверждена представителем разведки исламской республики. Самолет рухнул в районе провинции Северный Вазиристан, в 20 километрах от границы с Афганистаном.



Талибы утверждают, что БПЛА был сбит огнем с земли, его обломки уже найдены членами этой радикальной организации. Завтра в воскресенье они хотят обнародовать фотографии того, что осталось от этой машины.

В то же время, согласно информации пакистанской разведки, пока нет данных, подтверждающих, что американский "дрон" был сбит. "Начато расследование, — говорится в сообщении ведомства. — Обломки находятся у местных талибов", сообщают Вести.ру.



