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Талибы завтра обнародуют снимки сбитого американского беспилотника

25 февраля 2012, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Талибы завтра обнародуют снимки сбитого американского беспилотника

На территории Пакистана разбился американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Эта информация подтверждена представителем разведки исламской республики. Самолет рухнул в районе провинции Северный Вазиристан, в 20 километрах от границы с Афганистаном.


 Талибы утверждают, что БПЛА был сбит огнем с земли, его обломки уже найдены членами этой радикальной организации. Завтра в воскресенье они хотят  обнародовать фотографии того, что осталось от этой машины.
В то же время, согласно информации пакистанской разведки, пока нет данных, подтверждающих, что американский "дрон" был сбит. "Начато расследование, — говорится в сообщении ведомства. — Обломки находятся у местных талибов", сообщают Вести.ру.

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