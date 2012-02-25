Самый младший сын Каддафи Хамис жив и находится на свободе

Самый младший родной сын убитого экс-лидера Ливии полковника Муамара Каддафи Хамис - жив и в настоящее время находится в Ливии. В субботу об этом сообщил спутниковый телеканал "Аль-Арабия".



Командующий так называемой "Зинтанской бригадой" Мухтар аль-Ахдар рассказал телестанции, что его бойцами была задержана группа вооруженных сторонников убитого в октябре лидера Джамахирии, планировавшая атаки на ряд объектов в Триполи и его окрестностях. По словам командующего, на допросе главарь "зеленых бойцов", у которых были изъяты стрелковое оружие и ракеты с тепловым наведением, признался, что за день до начала диверсионных операций он встречался с Хамисом.



О том, что младший сын Каддафи жив, подтвердил и лечивший Хамиса врач Джамаль аль-Кури, он рассказал, что у Хамиса ампутирована нога. В свою очередь, командующий аль-Ахдар подтвердил, что заполучив эти сведения, его бригада была развернута в районе предполагаемого местонахождения сына свергнутого полковника, полностью окружив его.



Во время боевых действий в Ливии в прошлом году 27-летний Хамис Каддафи командовал элитным соединением, противостоявшим отрядам Переходного национального совета. Ливийские "революционеры" неоднократно объявляли о его гибели, однако эта информация не подтверждалась.



О том, что Хамис не был убит, заявлял и его брат, второй по старшинству сын Каддафи Сейф аль-Ислам, захваченный в ноябре прошлого года ливийскими мятежниками.