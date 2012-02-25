Из Афганистана срочно отзываются все сотрудники НАТО

Командующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане (ИСАФ) генерал Джон Аллен заявил, что НАТО срочно отзывает всех своих сотрудников, работающих в афганских министерствах.



По его словам, такое решение принято в качестве меры предосторожности после убийства двух офицеров альянса в здании афганского МВД в Кабуле.



Американский генерал отметил, что "по очевидным соображениям безопасности, я принял срочные меры по отзыву всего персонала ИСАФ, работающего в министерствах как в Кабуле, так и за его пределами". Однако генерал подчеркнул, что НАТО будет по-прежнему участвовать в программах сотрудничества с правительством Афганистана, передает ИТАР-ТАСС.



Напомним, сегодня были убиты двое американских военных советников - полковник и майор, в результате стрельбы в здании министерства внутренних дел Афганистана.



Исламское движение "Талибан" взяло на себя ответственность за это убийство. По словам представителя движения, данный шаг стал возмездием за осквернение Корана военнослужащими ВС США на базе Баграм близ Кабула, кроме того он подчеркнул, что сегодня были убиты не двое, а четверо американских военных советников.