Берлускони признали ненаказуемым

Миланский суд сегодня признал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони ненаказуемым по делу о коррупции за истечением срока давности преступления. Берлускони на заседании суда не присутствовал.



Политику было предъявлено обвинение в даче взятки в 600 тысяч долларов британскому адвокату Дэвиду Миллзу. Следствие считает, что в 1997 году Берлускони дал Миллзу взятку, чтоб тот скрыл от правосудия факты уклонения от уплаты налогов со стороны компаний, которые были связаны с политиком.

Коррупционное дело Берлускони велось судом Милана с 2007 года. Прокурор просил для политика пять лет тюрьмы.

Ранее Миллз сам подвергся преследованию итальянского правосудия в связи с делом Берлускони. В 2009 году юриста приговорили к 4,5 годам лишения свободы за дачу ложных показаний, но через год кассационный суд отменил вердикт за истечением срока давности. Миллз тюремного наказания избежал, сообщает Лента.ру.

В итальянских судах рассматриваются еще три дела против Берлускони, одно из них - о финансовых махинациях холдинга Mediaset, основателям которого он является. Бывшего премьер-министра также обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетней проституткой и в нарушении государственной тайны.



