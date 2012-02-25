Иран выступает против любых вмешательств в дела Сирии

Представитель министерства иностранных дел Ирана Рамин Мехманпараст заявил на брифинге в субботу, что международное вторжение в Сирию неприемлемо, Иран выступает против любого вмешательства в дела Сирии.



Рамин Мехманпараст сказал: "Иран выступает против международного вмешательства в дела Сирии в любой форме и выступает с резкой критикой в адрес любых насильственных действий, поскольку они идут вразрез с основными правами человека и принципами международного права".



Кроме того, представитель МИД Исламской республики назвал неправдой сообщения о том, что якобы Иран поставляет сирийскому правительству оружие, которое затем используется для подавления протестов оппозиции в стране.