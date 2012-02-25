"Аль-Каида" бросила вызов новому президенту Йемена: десятки погибших

Ответственность за субботний взрыв у резиденции президента Йемена взяла на себя международная террористическая группировка "Аль-Каида". Это месть за то, что правительство пытается бороться с членами ячейки в стране.

"Взрыв, произведенный смертником в Мукалле, является местью за преступления Республиканской гвардии Йемена", - говорится в заявлении группировки, которое приводит Рейтер.

В середине февраля силы безопасности Йемена сообщили об убийстве в результате семейной ссоры одного из лидеров местной ячейки "Аль-Каиды" на юге страны.

Позднее военнослужащим удалось взять в плен 21 боевика организации. Еще несколько боевиков были убиты при проведении спецоперации.

"АН" писали, что в провинции Хадрамут в субботу 25 февраля возле президентского дворца в городе Мукалла смертник подорвался на автомобиле. В результате 26 человек погибли и десятки пострадали.

Напомним, что в субботу в столице страны Сане победитель президентских выборов в Йемене Абд Раббо Мансур Хади принял присягу перед парламентариями. В ней принял участие бывший президент Йемена Али Абдалла Салех, который вернулся назад в страну после трёхнедельного пребывания в США, где он лечил раны, полученные при покушении в июне 2011 года.

В минувший вторник В Йемене впервые за 30 лет прошли выборы президента страны из одной кандидатуры вице-президента Абд-Раббу Мансура Хади. Он возглавлял временное правительство Йемена с конца 2011 года. Прежний президент Йемена Али Абдала Салех стоял во главе государства 33 года.

Ожидается, что церемония инаугурации, на которой состоится официальная передача полномочий главы государства 66-летнему политику от бывшего президента состоится 27 февраля.

21 января 2012 года парламент Йемена принял закон, которым бывшему главе государства Али Абдалле Салеху предоставляется абсолютный политический и юридический иммунитет.