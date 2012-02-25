Военных советников из США в здании МВД Афганистана убил их коллега

Двух американских военных советников в здании МВД Афганистана в Кабуле, согласно предварительным данным, застрелил их западный коллега. Об этом сообщили представители местных властей, пожелавшие остаться неизвестными.

По имеющейся информации, перестрелка вспыхнула после словесной перепалки в одном из помещений ведомства, вход в которое разрешен только иностранным специалистам, передает ИТАР-ТАСС. Военные эксперты из США, один из которых служил в ранге полковника, а второй — майора, погибли на месте. Нападавший был застрелен.

"АН" писали, что в субботу в ходе перестрелки, открытой неизвестными в здании МВД Афганистана, погибли двое советников США, после произошедшего были заблокированы все входы и выходы в здание.

Напомним, сегодня в северной афганской провинции Кундуз рагневанные осквернением Корана военнослужащими США афганцы пытались сжечь комплекс Миссии ООН по оказанию содействия Афганистану. Одно из зданий удалось подпалить. Тысячи манифестантов взяли комплекс в кольцо и пытались прорваться внутрь. Охрана, пытаясь разогнать толпу, открыла огонь на поражение, убив трех нападавших. Сообщается о пострадавших в рядах полиции.

Масштабные акции протеста против осквернения Корана военнослужащими ВС США на базе Баграм близ Кабула не стихают в Афганистане уже пятый день. Поводом для беспорядков послужили действия американских солдат. Они сожгли несколько экземпляров священной для мусульман книги, изъятых у задержанных ими афганцев.

После этого тысячи возмущенных афганцев вышли на улицы, скандируя: "Смерть Америке, НАТО и Карзаю".

23 февраля Обама принес официальные извинения Карзаю за сожжение Корана. В этот же день стало известно о том, что на востоке Афганистана двое военнослужащих НАТО были застрелены человеком в афганской военной форме.

В результате столкновений участников этих акций с полицией погибли, по меньшей мере, 28 человек, госпитализированы более ста раненых.

Только в субботу в беспорядках погибли пять человек и более 70 пострадали.

Еще один афганец погиб в центральной провинции Вардак, когда сотрудники частного охранного предприятия ответили демонстрантам, забросавшим их камнями, огнем из стрелкового оружия. В соседней провинции Логар стражи порядка также обстреляли участников акций протеста, в результате чего один из манифестантов скончался от полученных огнестрельных ранений.