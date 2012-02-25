Американские советники убиты в Кабуле в здании МВД Афганистана

В Кабуле в ходе перестрелки, открытой неизвестными в здании министерства внутренних дел Афганистана, погибли двое американских советников, после произошедшего были заблокированы все входы и выходы в здание.

Об этом сообщило французское агентство AFP, передают Вести.

"АН" писали, что сегодня в северной афганской провинции Кундуз комплекс административных зданий ООН осаждают участники акции протеста против надругательства над Кораном. Тысячи разъяренных манифестантов взяли комплекс в кольцо и пытаются прорваться внутрь.

Напомним, масштабные акции протеста против осквернения Корана военнослужащими ВС США на базе Баграм близ Кабула не стихают в Афганистане уже пятый день.

В результате столкновений участников этих акций с полицией погибли, по меньшей мере, 28 человек, госпитализированы более ста раненых.

Поводом для беспорядков послужили действия американских солдат. Они сожгли несколько экземпляров священной для мусульман книги, изъятых у задержанных ими афганцев. В результате столкновений участников этих акций с полицией погибли уже по меньшей мере 28 человек, госпитализированы более 100 пострадавших.

После этого тысячи возмущенных афганцев вышли на улицы, скандируя: "Смерть Америке, НАТО и Карзаю".

23 февраля Обама принес официальные извинения Карзаю за сожжение Корана. В четверг стало известно о том, что на востоке Афганистана двое военнослужащих НАТО были застрелены человеком в афганской военной форме.