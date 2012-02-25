Президент Украины Виктор Янукович не думал, что поднимется такая "шумиха" вокруг дела бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко со стороны мирового сообщества. Ему совершенно непонятно, почему разворачивается такая "истерика".

"Я не ожидал, что начнется шумиха со стороны какой-либо страны. Я не ожидал, что нам будут указания давать", - сказал президент Украины сегодня во время беседы с писателем и публицистом Виталием Коротичем.

При этом Янукович удивился, что "не понятно, почему разворачивается такая истерика вокруг дела Тимошенко, когда никто ничего не говорил о приговорах бывшему президенту Франции Жаку Шираку" и многим другим. Коротич его поддержал, он не понимает, почему создается искусственный барьер для евроинтеграции Украины в связи с этим делом. "Я с некоторыми вашими высказываниями согласен, и не просто согласен. Не то слово согласен", ответил на это Янукович, сообщают Вести.ру.



