Марин Ле Пэн выбывает из президентской гонки по финансовым причинам?

Митинг Марин Ле Пэн, запланированный в Клермон-Ферран, сегодня был аннулирован. Причины банальны: нет необходимых подписей - нет денег. Так, согласно информации руководителя Национального фронта по региону Авернь Эрика Фороту, решили французские банки. Они опасаются, что в конечном итоге имени Марин Ле Пэн может не оказаться в списке кандидатов на президентский пост. И в этом случае их деньги не будут возвращены.

Проблема заключается в том, что для участия в выборах на пост президента необходимы 500 подписей чиновников, находящихся на выборных долностях - мэров и т.д. Это требование в том виде, в каком оно существует сегодня, всегда вызывало проблемы у ФН, который уже давно пытается отстоять право анонимности избранных 500.

Как известно, недавно Марин Ле Пэн выступила с инициативой по проверке данной нормы законодательства на соответствие Конституции страны. Однако несколько дней назад суд вынес свой вердикт, не найдя противоречия существующей нормы Конституции Французской Республики.

По последним данным Марин Ле Пэн все же смогла собрать около 450 из 500 необходимых подписей. Найдет ли она остальные 50 - этот вопрос начинает все серьезнее беспокоить французких банкиров после решения суда. Аннулирование же митингов в свою очередь также явно не будет способствовать появлению желания у недостающих 50-ти.